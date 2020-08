Kelis is in verwachting. De veertigjarige zangeres onthult op Instagram dat ze zwanger is van een derde kindje.

"Chef Kelis, tafel voor vijf alsjeblieft", schrijft Kelis bij een foto waarop te zien is hoe ze een zwangerschapstest voor haar hoofd houdt. "Ik ga er eentje aan mijn gezin toevoegen."

Daarnaast vraagt de zangeres aandacht voor het hoge sterftepercentage onder zwangere zwarte vrouwen. "Zeker in dit soort tijden is het belangrijker dan ooit om dat te erkennen."

Kelis werd in 2009 moeder van zoon Knight. De vader van het kind is rapper Nas, met wie de zangeres tot 2009 getrouwd was. In 2014 trouwde ze met Mike Mora, met wie ze in 2015 zoon Shepherd kreeg.

Kelis brak in 1999 wereldwijd door met het nummer Caught Out There. Ze scoorde daarna nog grote hits met Milkshake, Trick Me en Acapella. Kelis was afgelopen maart nog in Nederland, toen ze optrad in Paradiso.