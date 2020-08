De namen van vijf vriendinnen van Meghan Markle worden voorlopig niet openbaar gemaakt, zo heeft een rechter van het hooggerechtshof in Londen woensdag bepaald. Markle had daarom gevraagd in haar zaak rond de schending van privacy tegen Mail on Sunday, die een publicatie had gepland waarin de namen zouden worden gepubliceerd.

Markle is volgens Newsweek-journalist Jack Royston blij met de uitspraak. "Dit voelde als een noodzakelijke stap voor haar om haar vriendinnen te beschermen", meldt hij op basis van een verklaring van Markle.

"Deze vrouwen zijn allemaal privépersonen en jonge moeders en hebben recht op privacy", zei Markle eerder al. Volgens haar wil Mail on Sunday de namen van de vrouwen enkel onthullen uit sensatiezucht. Zij hadden in interviews met People anoniem gesproken over de band tussen Markle en haar vader, in aanloop naar het huwelijk tussen Markle en prins Harry.

Markle spande een zaak aan tegen Mail on Sunday na publicatie van een brief die zij aan haar vader, met wie ze gebrouilleerd is, zou hebben geschreven. Ze zou de gedeelde verhalen van haar vrienden willen gebruiken als bewijs in de zaak die ze eerder startte tegen de tabloidkrant.

De inhoudelijke behandeling daarvan volgt waarschijnlijk volgend jaar. De uitspraak van woensdag werd gedaan tijdens een hoorzitting.