Dries Roelvink zou ongelukkiger zijn als hij door omstandigheden opeens minder geld te besteden heeft. "Stel dat ik door omstandigheden ineens op een houtje zou moeten bijten, weg uit de PC, thuis aardappels schillen, dan zou ik minder gelukkig zijn", zegt Roelvink in Veronica Magazine.

In het blad vertelt de 61-jarige zanger dat hij gelukkig wordt als hij "mooi aangekleed in een sterrenrestaurant kan zitten". "Als in een chic restaurant die fles champagne arriveert, komt er een soort tevredenheid over me heen."

Volgens Roelvink kan hij genieten van zijn rijkdom, omdat hij bereid is "keihard" ervoor te werken. "Maar ik hou er ook van om mooi aangekleed in een sterrenrestaurant te zitten", vervolgt Roelvink. "Ik heb veel moeten incasseren, maar moet je eens kijken hoe ik hier zit."

De voormalig NPO Radio 1-columnist zegt dat zijn vader, die als bouwvakker werkzaam was, deze 'luxe' levensstijl afkeurde. "Waarom nou zo'n grote BMW, koop gewoon een Opeltje", zei zijn vader dan, legt Roelvink uit.

Toch ziet de zanger in dat er altijd mensen zullen zijn met meer (materialistische) rijkdom dan hij. "Vroeger gingen we op vakantie naar Torremolinos, tegenwoordig naar Saint-Tropez. Die aangemeerde miljoenenjachten, wauw, wat een rijkdom. Bij dat soort mensen ben ik financieel gezien een piepklein mannetje. Je hebt altijd baas boven baas."