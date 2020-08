André Hazes is sinds de COVID-19-uitbraak meer gaan sporten en ook probeert hij alcohol vaker te laten staan. Toch is dit niet altijd even makkelijk voor hem, vertelt de 26-jarige zanger in een interview met Nieuwe Revu.

"Kort geleden had ik nog een moeilijk moment, toen ik met de jongens een nummer moest spelen voor tv en zij voorafgaand aan de uitzending buiten in de zon een pilsje zaten te drinken."

De Leef-zanger zegt dat hij in de laatste maanden één keer 'de fout' in was gegaan. "2,5 maand geleden nog was ik in de studio en dacht ik dat een biertje geen kwaad kon. Ik ben drie weken lang 25 procent van mijn kracht kwijt geweest nadat ik één biertje had gedronken."

Vanwege het coronavirus trad Hazes bijna niet meer op en kreeg hij dus meer tijd om te sporten. "Sinds het begin van de coronatijd is mijn oom, ooit Nederlands kampioen powerliften, een belangrijke rol in mijn leven gaan spelen."

Zijn oom helpt hem bijvoorbeeld om gemotiveerd te blijven en geeft hem advies over voeding en trainingen.

'Niemand in het vak is afgetraind'

Hazes zegt dat hij er tegenwoordig fitter wil uitzien. "Als ik kijk naar de andere artiesten in het vak, dan ziet niemand er echt afgetraind uit."

De zanger het lichaam van oud-bodybuilder Arnold Schwarzenegger te bewonderen. "Het lichaam dat hij had in zijn Olympia-tijd vind ik het mooiste lijf dat er is, al zou ik zelf nooit zo ver gaan. Ik wil niet voor lul staan als ik op het podium naar de mensen zwaai."