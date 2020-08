André Hazes zegt dat hij sinds de COVID-19-uitbraak een compleet nieuwe levensstijl waarin sporten centraal staat, is ingeslagen. Hierdoor drinkt hij een stuk minder alcohol en hij is meer bezig met zijn voeding. "Ik ben drie weken lang 25 procent van mijn kracht kwijt geweest toen ik één biertje dronk", zegt Hazes (26) in Nieuwe Revu.

Door het coronavirus trad Hazes haast niet meer op en kreeg hij dus meer tijd om te sporten. "Sporten was er altijd wel, maar ik heb daarbij ook altijd verkeerd geleefd. Sinds het begin van de coronatijd is mijn oom, ooit Nederlands kampioen powerliften, een belangrijke rol in mijn leven gaan spelen", legt de zanger uit.

Zijn oom helpt hem bijvoorbeeld om gemotiveerd te blijven en adviseert hem met voeding en training. Een van deze adviezen is het vaker laten staan van alcohol, hoewel dat niet altijd makkelijk is, legt hij uit. "Kortgeleden had ik nog een moeilijk moment, toen ik met de jongens een nummer moest spelen voor tv en zij, voorafgaand aan de uitzending, buiten in de zon een pilsje zaten te drinken."

Hazes had moeite met motivatie

Hazes zegt dat hij vroeger moeite had om zich te motiveren om opnieuw te trainen na een intensieve sessie. "Omdat ik verkeerd at, was het resultaat ook snel weer weg. Als ik dan weer was wezen stappen, dan had ik vervolgens weer drie dagen geen zin om te gaan trainen."

De Leef-zanger wil er tegenwoordig fitter uitzien. "Als ik kijk naar de andere artiesten in het vak, dan ziet niemand er echt afgetraind uit. Ik sta er tegenwoordig liever wat fitter bij."

Hazes kijkt op naar het lichaam van oud-bodybuilder Arnold Schwarzenegger. "Het lichaam dat hij had in zijn Olympiatijd, vind ik het mooiste lijf dat er is, al zou ik zelf nooit zo ver gaan. Ik wil niet voor lul staan als ik op het podium naar de mensen zwaai. Nog vijf kilo erbij en mijn huidige 10 procent vet vasthouden is voldoende."

Zanger waardeert familieleven meer

In het interview komt Hazes ook nog kort terug op de roerige periode die hij met zijn vriendin Monique Westenberg vorig jaar doormaakte. Hij kreeg kortstondig een relatie met presentatrice Bridget Maasland, om vervolgens na een tijd weer terug te komen bij Westenberg.

Door deze tijd is hij het gezinsleven meer gaan waarderen. "Het klinkt supercliché, maar ik ben het gezinsleven zo gaan waarderen. Ik was altijd maar op de vlucht en ik wist niet eens waarvoor. Door die coronacrisis, hoe verschrikkelijk ook, ben ik ongelooflijk dankbaar voor mezelf en de mensen om me heen."