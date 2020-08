Nicole Young, de vrouw van Dr. Dre, eist alsnog een aanzienlijk deel op van het vermogen van de rapper nu de twee na vierentwintig jaar gaan scheiden. De rapper is naar schatting bijna 800 miljoen dollar (bijna 700 miljoen euro) waard.

Dr. Dre meldde eerder deze week dat de twee onder huwelijkse voorwaarden waren getrouwd. Young heeft bij de rechtbank echter bezwaar gemaakt en gesteld dat ze deze onder dwang heeft getekend. Dat meldt TMZ, die de rechtbankdocumenten heeft ingezien.

Dr. Dre en Young trouwden in 1996 en stelden ruim voor hun trouwdatum huwelijkse voorwaarden op. "Ik was extreem terughoudend en bang om de overeenkomst te tekenen en voelde me in een hoek gedrukt. Andr´é (echte naam Dr. Dre, red.) voerde uitzonderlijke druk en intimidatie op mij uit."

"Ik had geen andere optie dan om een advocaat in te huren, die werd aangeraden door het team van Dr. Dre. Hierdoor heb ik de overeenkomst ongewild getekend", verklaart Young.

Young legt uit aan de rechtbank dat Dr. Dre na twee jaar huwelijk spijt kreeg van het opstellen van deze huwelijkse voorwaarden. "Hij vertelde mij dat hij zich schaamde door mij te dwingen de voorwaarden te tekenen. Vervolgens verscheurde hij meerdere kopieën voor mijn ogen. Sinds die dag golden die huwelijkse voorwaarden niet meer voor ons."

Bronnen in de buurt van Dr. Dre ontkennen overigens aan TMZ dat de 55-jarige ondernemer spijt kreeg van deze huwelijkse voorwaarden.

Rapper biedt aan om alimentatie te betalen

Dr. Dre heeft aangeboden om alimentatie te betalen en om haar financieel te ondersteunen, maar dat is niet genoeg voor Young. Ze hoopt op basis van deze argumentatie alsnog aanspraak te maken op een deel van het vermogen van haar ex-man.

Volgens Dr. Dre gingen zijn vrouw en hij op 27 maart uit elkaar. De producer en rapper, die eind jaren tachtig doorbrak met N.W.A en later een succesvolle solocarrière begon, meldde onverenigbare verschillen als reden voor de breuk.