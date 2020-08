Famke Louise heeft maandag bekendgemaakt een relatie te hebben met de Australische zanger Trè Samuels. De hiphopzangeres is smoorverliefd en noemt hem "een van de betere" relaties die ze heeft gehad.

In RTL Boulevard sprak Louise voor het eerst met de media over de relatie. Zo zei ze dat de twee elkaar eerst alleen telefonisch spraken en daarna besloten elkaar te ontmoeten. "Toen hebben we elkaar voor het eerst gezien in Nederland en dat klikte gewoon gelijk goed", aldus de 21-jarige.

Samuels in momenteel woonachtig in Amsterdam en volgens Louise blijft dat voorlopig nog wel even zo. Toch sluit ze niet uit dat ze ooit haar koffers pakt om met hem naar Australië te emigreren. "Op het moment dat dat zover is en we zijn nog steeds samen, dan ga ik misschien wel met hem mee."

De zangeres is momenteel dolgelukkig met haar nieuwe vriend en heeft goede hoop voor de toekomst. "Het zit allemaal zo goed en hij is zo lief. Ik denk dat dit eerlijk gezegd misschien wel een van de betere relaties is die ik ooit heb gehad."

Eerder had Louise een relatie met rapper Ronnie Flex.