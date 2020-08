Sean Penn is in het geheim getrouwd met zijn 31 jaar jongere vriendin Leila George. De 59-jarige acteur heeft vier dagen geleden het jaarwoord gegeven aan de 28-jarige actrice.

Penn vertelt in Late Night with Seth Myers dat het huwelijk geheel 'coronaproof' is voltrokken. "We hebben een COVID-huwelijk gehad", lacht Penn. "Dat houdt in dat er een ambtenaar via Zoom aanwezig was bij ons thuis. De gasten bestonden uit mijn twee kinderen en haar broer en zo hebben we het voltrokken."

Volgens Penn zorgde de bruiloft voor veel minder stress. "Laat ik het zo zeggen: het ontbreken van een heleboel sociale factoren voelt enorm bevrijdend."

Penn en George zijn al vier jaar samen. Voor hem is dit zijn derde huwelijk, na eerder getrouwd te zijn met Madonna en Robin Wright. Uit dat laatste huwelijk zijn twee kinderen voortgekomen: Dylan en Hopper. Daarnaast had Penn in 2014 een kortstondige relatie met actrice Charlize Theron.