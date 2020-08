Jarenlang was Ellen DeGeneres de talkshowhost die iedere grote ster over de vloer kreeg. Nu ligt de presentatrice al enkele maanden onder vuur wegens haar eigen divagedrag en de 'giftige' sfeer op de werkvloer bij haar show. Maar hoe ervaren de sterren zelf hun bezoekjes aan The Ellen DeGeneres Show?

Nikkie de Jager: 'Groot verschil tussen DWDD en Ellen'

De Nederlandse make-upartiest en YouTuber Nikkie de Jager sprak zich uit over haar bezoek aan de talkshow eerder dit jaar, wat bijdroeg aan de ophef rond DeGeneres. De Jager sprak over haar coming-out als transgender bij het programma. Later was ze te gast in De Wereld Draait Door en werd ze gevraagd naar haar ervaring bij DeGeneres, waarna het even stil viel. "Ik moet zeggen dat er een groot verschil is tussen De Wereld Draait Door en Ellen en dan geef ik jullie het positieve handje", zei ze tegen presentator Matthijs van Nieuwkerk.

"Het is heel leuk dat jij wel vooraf hallo komt zeggen", gaat ze verder. Ze beschrijft de talkshow van DeGeneres als een andere wereld die een 'tikje' afstandelijker en killer is dan andere praatprogramma's waar ze is aangeschoven. Wel noemt De Jager het een eer om een podium bij DeGeneres te krijgen.

Hans Klok: 'Ik vind haar heel toegankelijk'

Hans Klok kan zich niet vinden in de ervaringen van De Jager. Hij noemt DeGeneres juist vriendelijk en toegankelijk tegenover RTL Boulevard. "Diva of geen diva, ik vind haar heel toegankelijk, want de keren dat ik haar ontmoet heb, was ze altijd vriendelijk en vraagt ze hoe het met je gaat."

Katy Perry: 'Alleen positieve ervaringen met Ellen'

Katy Perry heeft ook niets negatiefs te zeggen over DeGeneres. Via Twitter reageert ze op de ophef rond de talkshow. "Ik weet dat ik alleen uit mijn eigen ervaring kan spreken, maar ik heb enkel positieve momenten met Ellen en haar show beleefd. Ik denk dat we allemaal haar licht hebben gezien en hoe ze al decennia vecht voor gelijkheid via haar platform. Ik stuur je liefde en een knuffel, vriendin", schrijft ze aan de talkshowhost.

Samantha Ronson: 'Ellen was altijd respectvol'

DJ Samantha Ronson, ex van Lindsay Lohan en zus van Mark Ronson, werkte jaren voor The Ellen DeGeneres Show en draaide ook op haar feestjes. Ze laat weten nooit problemen te hebben gehad met de presentatrice. "Ze was altijd aardig en respectvol tegenover mij."

Brad Garrett: 'Mensen werden afschuwelijk door haar behandeld'

Acteur Brad Garrett, die net als DeGeneres zijn stem leende aan een van de figuren in animatiefilm Finding Nemo, reageerde via Twitter op de excuus-video die DeGeneres onlangs plaatste. Daarin zegt ze haar verantwoordelijkheid te nemen voor de giftige werksfeer, omdat haar naam aan de show is verbonden, maar heeft ze het verder niet over haar eigen gedrag. Daar valt Garrett over. "Sorry, maar het komt vanuit de top", richt hij zich aan The Ellen DeGeneres Show. "Ik ken meer dan één iemand die afschuwelijk door haar werd behandeld. Het is algemeen bekend." Actrice Lea Thompson reageerde instemmend op zijn bericht.

Scooter Braun: 'Ik weet hoeveel mensen ze helpt'

Scooter Braun, manager van artiesten als Justin Bieber en Ariana Grande, denkt dat mensen DeGeneres graag willen zien vallen, omdat het geen gevolgen voor hen heeft, schrijft hij op Instagram. "Ellen is een vriendelijke, attente, dappere vrouw die opstaat voor wat goed is." Hij prijst haar voor haar bijdrage aan gelijkheid wereldwijd. "Ze doet niet wat populair is, maar wat ze denkt dat goed is. Ik weet uit eigen ervaring hoeveel mensen ze helpt, ook als de camera's niet draaien."

Portia de Rossi: '#IStandByEllen'

Portia de Rossi, actrice en echtgenote van Ellen DeGeneres, staat haar vrouw bij via een bericht op Instagram. Ze houdt het kort, maar schrijft dat ze de fans wil bedanken voor hun steun en roept de hashtag #IStandByEllen in het leven.

Kevin Hart: 'Het internet is een wereld van negativiteit'

"Het is idioot om te zien wat mijn goede vriendin nu meemaakt. Ik ken Ellen al jaren en ik kan in alle eerlijkheid zeggen dat ze een van de beste personen op aarde is. Ze heeft mijn familie en mijn team altijd met liefde en respect behandeld. Het internet is een wereld van negativiteit, we houden er van om mensen kapot te zien gaan", aldus komiek Kevin Hart op Instagram.