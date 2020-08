Actrice Tiffany Haddish en rapper en acteur Common hebben een relatie. Het stel werd eerder al samen gezien, maar de actrice bevestigt nu voor het eerst dat ze inderdaad een koppel vormen.

In de podcast van Jackass-ster Steve-O vertelt de 40-jarige actrice (bekend van onder meer Girls Trip) dat ze eerst virtueel is gaan daten met de 48-jarige rapper (die in 2015 een Oscar won voor beste originele nummer voor de film Glory) voor ze elkaar in het echt weer zagen. Later besloten ze samen in quarantaine te gaan en nu is er echt sprake van een relatie.

De twee ontmoetten elkaar op de set van de comedyfilm The Kitchen, waarin ze beiden een rol hadden, maar bleven in eerste instantie niet meer dan vrienden. Aan het begin van de COVID-19-pandemie werden de twee opnieuw aan elkaar gekoppeld voor een project voor een goed doel, waarna ze steeds meer contact kregen.

"Toen heeft hij zich laten testen op alles, heb ik me laten testen op alles, en ja, nu hebben we seks", lacht Haddish, die daaraan toevoegt dat ze nog nooit eerder een relatie heeft gehad met een beroemdheid.

"Dit is de beste relatie die ik ooit heb gehad. Ik ben afgevallen sinds ik hem ken, ik voel me zelfverzekerder en dat is niet per se door hem. Maar ik ben gewoon veel gelukkiger en ik vind het fijn om te weten dat ik iemand heb die om me geeft, die me steunt. Daar hou ik van, ik hou van hem."