Katja Schuurman is opnieuw moeder geworden. De 45-jarige actrice en presentatrice is bevallen van een dochter, die ze samen met haar partner Freek van Noortwijk kreeg.

Schuurman meldt op Instagram dat ze om 6.02 uur is bevallen. Haar dochter heeft de naam Coco Loulou gekregen. "Ze is betoverend", schrijft ze bij foto's van het meisje.

Schuurman maakte in februari bekend in verwachting te zijn van haar tweede kind. Met haar ex-man Thijs Römer kreeg ze eerder al dochter Sammie (9).

Aan de zwangerschap ging een heftige periode vooraf voor de actrice: het viel haar zwaar dat ze om zwanger te worden, moest stoppen met de medicatie die ze slikte vanwege haar bipolaire stoornis. Schuurman deelde op sociale media regelmatig wat voor gevolgen ze daarvan ervoer tijdens haar zwangerschap.

Schuurman en Van Noortwijk trouwden in de zomer van 2019, maar niet voor de wet. Het stel was ruim een jaar samen toen ze zich in juni 2016 verloofden.

Katja Schuurman maakt de geboorte van haar tweede dochter via Instagram bekend (Foto: Instagram Katja Schuurman)