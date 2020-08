Het Britse koninklijk huis heeft namens koningin Elizabeth en prins Philip Meghan Markle gefeliciteerd. De vrouw van hun kleinzoon viert dinsdag haar 39e verjaardag.

"We wensen de hertogin van Sussex een hele fijne verjaardag", twittert het koninklijk huis namens koningin Elizabeth en prins Philip. Bij het bericht staat een foto van de koningin en Markle, die tijdens een bezoek aan Chester in 2018 gemaakt is.

Markle en haar echtgenoot prins Harry wonen in Los Angeles en hebben afstand gedaan van hun koninklijke titels. Onder meer de grote druk die zij door de roddelpers ervoeren, zou hebben geleid tot dit besluit.

Naar verluidt voelde de voormalige actrice zich onvoldoende gesteund door het Britse koningshuis toen in de media geruchten opdoken. Ook mocht ze naar eigen zeggen onware berichten niet weerspreken, zo valt te lezen in rechtbankdocumenten die BBC News heeft ingezien.