Jenna Ushkowitz, bekend van haar rol als Tina in Glee, is ten huwelijk gevraagd. Op Instagram deelt ze maandag een foto van de verlovingsring die ze van haar vriend David Stanley heeft gekregen.

"Ja, een miljoen keer ja", schrijft de 34-jarige actrice bij de foto, waarop ook Stanley en hun buldog te zien zijn.

Ushkowitz en Stanley, die bij een non-profitorganisatie werkt, leerden elkaar in 2018 kennen via een datingapp.

De in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul geboren actrice speelde zes jaar lang de rol van Tina Cohen-Chang in Glee. Ook vertolkte ze rollen in diverse Broadwayproducties en won ze in 2018 een Tony Award voor haar productiewerk voor de musical Once on this Island.

Jenna Ushkowitz deelt het nieuws op Instagram. (Foto: Jenna Ushkowitz)