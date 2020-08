Jamie Spears heeft het gehad met alle complottheorieën rondom de curatelezaak van zijn dochter Britney Spears. De vader van de Amerikaanse zangeres, die sinds 2008 onder curatele staat, noemt de #FreeBritney-beweging op sociale media "een grap".

"Al deze complotdenkers weten niks. De hele wereld heeft geen idee", zegt Jamie Spears zaterdag in een interview met The New York Post. "Het is aan de rechtbank om te bepalen wat het beste is voor mijn dochter. Het gaat verder niemand wat aan."

Volgens vader Spears blijft het niet alleen bij berichten op sociale media van de #FreeBritney-beweging, die claimen dat de zangeres gevangenzit. "Mensen worden gestalkt en ontvangen doodsbedreigingen. Het is vreselijk. We willen dit soort fans helemaal niet hebben."

De fans beweren ook dat hij haar geld afhandig maakt, maar volgens Jamie Spears is daar absoluut geen sprake van. "Ik moet ieder jaar elke stuiver en elk dubbeltje bij de rechtbank aangeven. Hoe zou ik ooit iets kunnen stelen?"

Aanhangers van de #FreeBritney-beweging protesteerden eind juli bij de rechtbank in de Amerikaanse stad Los Angeles. (Foto: Getty Images)

Britney Spears staat sinds 2008 onder curatele

Britney Spears heeft sinds 2008 geen controle meer over haar eigen leven. De rechter besloot haar onder curatele te stellen nadat ze haar zoons had opgesloten omdat ze de voogdij niet wilde overdragen.

De zangeres kwam bij haar vader Jamie onder curatele te staan. Dit betekende dat hij de beslissingen over haar financiën en carrière nam. De vader van Spears deelde het curatorschap met advocaat Andrew Wallet.

In 2019 deed Jamie Spears daar deels afstand van, omdat hij zelf met mentale problemen kampt. Daarop werd Jodi Montgomery aangesteld als zorgmanager van de zangeres.

Iedere drie maanden moet een rechter beslissen of ze langer onder curatele moet blijven. De huidige periode loopt af op 22 augustus. De rechter bepaalt binnenkort of die termijn moet worden verlengd.

De zaak werd onlangs nog uitgesteld, omdat aanhangers van de #FreeBritney-beweging de Zoom-sessie hadden opgespoord en weigerden die te verlaten.