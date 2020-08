Demi Moore is drie keer getrouwd geweest en elke keer veranderde ze zichzelf om het huwelijk te laten slagen. Uiteindelijk werd ze er zelf alleen doodongelukkig door, vertelt ze in The Jess Cagle Show.

"Ik heb mijzelf zo vaak veranderd om in het plaatje te passen dat ik dacht dat iemand anders wilde", vertelt Moore. Volgens de 57-jarige actrice zijn mensen geconditioneerd om aan de wensen van anderen te willen voldoen, maar "mogen ze geen eigen verlangens hebben".

Ze beseft nu dat dit de verkeerde aanpak is geweest. "Ik denk dat het een proces is om - niet om cliché te klinken - van jezelf te houden", legt ze uit. "Accepteren wie je bent zoals je bent."

'Los je problemen op in plaats van ervoor weg te lopen'

Ook laat Moore weten dat ze het "prijzenswaardig" vindt als een stel werkt voor hun relatie en mensen hun problemen oplossen in plaats van ervoor weglopen. "In onze wegwerpmaatschappij is het prijzenswaardig om de liefde de eren die jullie samenbracht en er je uiterste best voor te doen om dat in stand te houden."

In haar leven is Moore drie keer getrouwd geweest. Eerst met muzikant Freddy Moore (1980 tot 1985), daarna met acteur Bruce Willis (1987 tot 2000) en meest recentelijk met acteur Ashton Kutcher (2005 tot 2013). Met Willis kreeg de actrice drie dochters.