Zangeres Emma Heesters stemt de covers die ze op YouTube publiceert af op haar abonnees. Die komen van over de hele wereld, maar vooral in Indonesië wordt ze goed beluisterd, vertelt ze zaterdag aan Het Parool. "Van de 2,5 miljoen abonnees woont ruim een derde in Indonesië."

Heesters, die in Nederland vooral bekend werd door haar deelname aan het muziekprogramma Beste Zangers in 2019, profileert zichzelf als zangeres voor een belangrijk deel op YouTube. "Ik ben op YouTube begonnen omdat ik er een goed marketinginstrument in zag", aldus Heesters. "Zo kon ik mezelf als zangeres in de etalage zetten."

Er staan nu zo'n honderdvijftig liedjes op haar kanaal, bijna allemaal covers. Voorheen selecteerde ze die op of het grote hits waren. "Daarop wordt op YouTube veel gezocht. Dan kon ik meeliften op die zoekresultaten", aldus Heesters. Tegenwoordig kijkt ze echter naar de statistieken van haar kanaal om erachter te komen waar haar abonnees vandaan komen.

'Daar is een blond meisje misschien wat sneller speciaal'

"Van de 2,5 miljoen abonnees woont ruim een derde uit Indonesië. Dat zijn er tien keer zoveel als uit Nederland", vertelt Heesters. Ze denkt dat dit komt omdat ze daar "een blond meisje wat sneller speciaal vinden dan hier". "Op Instagram heb ik dan weer meer Nederlandse volgers."

Volgens Heesters komt die aandacht uit Indonesië ook doordat ze de Top 40 daar goed bestudeert. "Als ik iets hoor wat me ligt en waarvan ik denk dat het in de westerse wereld ook goed klinkt, vertaal ik de tekst en maak er een Engelse versie van." Dit doet ze "gewoon" met behulp van Google Translate. "Maar ik doe wel erg mijn best om Hindi of Bahasa zo goed mogelijk weer te geven. Het laatste wat ik wil is een andere cultuur beledigen."

"Zo heb ik bijvoorbeeld het nummer Just Missing You gemaakt", vertelt Heesters. "Het origineel is Hanya Rindu van de Indonesische zanger Andmesh Kamaleng. Op YouTube heeft mijn versie nu al 11 miljoen views en Andmesh vond het ook mooi. Hij heeft mijn versie tijdens zijn concerten gezongen."