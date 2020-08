Sylvie Meis is ontstemd over een 'bikini-battle' die een Duits programma hield tussen haar en Linda de Mol. In het programma werden de lichamen van de Nederlandse presentatrices met elkaar vergeleken en moest vooral Sylvie het ontgelden.

De Duitse deskundigen van RTL Deutschland nemen in het programma VIPstagram eerst uitgebreid foto's van Meis in Saint-Tropez door. Daarbij vallen termen als 'slankheidswaanzin' en wordt de 42-jarige vooral bekritiseerd.

Over Linda de Mol zijn de deskundigen een stuk meer te spreken. Zij zou volgens hen een veel 'normaler' beeld uitstralen met haar bikinilijf. Uiteindelijk is het dan ook Linda die de 'bikini-battle' wint.

Sylvie schiet in de verdediging

Meis is niet te spreken over het item en reageert boos op Instagram. "Zijn jullie mij nou aan het bodyshamen?", vraagt de actrice zich hardop af. "Ik ben 42 en heb veel dingen overleefd in mijn leven. Ik werk hard aan mijn carrière en ja: ik werk ook hard in de sportschool. Dit doe ik echter niet omdat ik blij word van het streven naar perfectie."

Meis benadrukt dat ze iedereen lichaam mooi vindt, ongeacht gewicht. "Ik hou van alle types vrouwenlichamen en ik respecteer ze allemaal. Het is mooi dat ze deze in volle glorie laten zien (zoals bij Linda de Mol), maar alsjeblieft: stop met het belachelijk maken van mij omdat ik van mijn eigen lichaam hou en tevreden ben met hoe ik eruit zie."