Albert Verlinde had het als student zwaar doordat hij zijn seksuele geaardheid voor zich hield, maar in gesprek met de Volkskrant realiseert de theatermaker zich dat zijn keuze misschien ook een redding is geweest, omdat de aidsepidemie destijds veel slachtoffers maakte.

De 59-jarige Verlinde studeerde aan het begin van de jaren tachtig aan de Kleinkunstacademie. Hoewel hij voor zijn directe omgeving wel al uit de kast was gekomen, hield hij zijn geaardheid op de hogeschool nog voor zich. "Terwijl dat de laatste plek was waar je je hoefde te schamen", zegt Verlinde.

"Maar ik zei niks", gaat de producent verder. "Omdat ik wilde bewijzen dat ik méér was dan alleen dat, dat daarin niet het speciale van mij schuilde. Daardoor kreeg ik een verknipt leven, want zoiets verborgen houden is niet handig als je zo'n opleiding doet."

"Toch is dat achteraf misschien ook mijn redding geweest", zegt Verlinde. "Want in die tijd kwam aids opzetten. En omdat ik geen openlijk homoleven leidde, heeft me dat beschermd. Arjan Ederveen zei ooit dat het voor onze generatie een soort trauma is geweest. Eigenlijk zou je je golden years moeten hebben, maar dat kon niet: je ging eraan dood. Alles wat te maken had met liefde en seks, was besmet. De dood hing in de stad, ik kan zo tien vrienden opnoemen die er niet meer zijn. Het is bijna niet uit te leggen hoe ingrijpend dat was."

Verlinde is bekend als televisiepresentator en theaterproducent. Sinds 2001 is hij getrouwd met politicus Onno Hoes. Het koppel liet eerder weten uit elkaar te gaan, maar koos ervoor om wel getrouwd te blijven. Onlangs kochten ze samen een huis in Amsterdam.