Eerder dacht dat ze niet geschikt was om de rest van haar leven single te blijven, maar daar staat Isa Hoes nu anders in. De 53-jarige actrice laat zaterdag in het AD blijken dat ze ook voordelen ziet in alleen ouder worden.

"Misschien ben ik begonnen met een relatie en breng ik de tweede helft van mijn leven alleen door", vertelt Hoes, die sinds het overlijden van echtgenoot Antonie Kamerling geen relatie meer heeft gehad. Uit haar huwelijk heeft ze twee kinderen, Merlijn en Vlinder.

"Ik ben alweer tien jaar single", gaat Hoes verder. "Is dat omdat ik nu de kinderen opvoed en denk ik er straks anders over als Vlinder ook het huis uit is? Who knows. Tinderen doe ik in elk geval niet. Ik heb die app wel op mijn telefoon, want een vriendin vond dat ik het moest doen."

Hoes vertelt hoe ze werd aangemoedigd om eens in te gaan op een van de reacties. "Daar had ik helemaal geen zin in", legt ze uit. "Omdat ik bekend ben? Misschien, maar dat kan ook een gelegenheidssmoesje zijn. Ik vind het gewoon niks. Tinder, dáár ben ik niet geschikt voor."

"Ik zie soms vrouwen van de ene naar de andere man overstappen", vertelt Hoes. "Dan denk ik: o meisje, wees eens even alleen, dat is misschien juist goed voor je. Ook ik moest eraan wennen, maar het is op een bepaalde manier verfrissend."

Hoes trouwde in 1997 met Kamerling. Met dochter Vlinder schreef de actrice het fantasieboek Engel, dat onlangs werd verfilmd. Hoes speelt ook zelf een rol in de familiefilm, die sinds donderdag in de bioscoop draait.