Ferri Somogyi had in de jaren negentig kort een relatie met zijn Goede Tijden, Slechte Tijden-tegenspeelster Sabine Koning. De 47-jarige acteur, die in de soap de rol van Rik de Jong speelt, vertelt in Goede Tijden, Zomer Tijden dat ze enkele maanden samen waren.

In antwoord op presentatrice Froukje de Both, die aan Somogyi vraagt of hij weleens gevoelens heeft gehad voor een collega, zegt de acteur dat dit meerdere malen is voorgekomen.

"Met Sabine Koning (die de rol van Anita Dendermonde speelde, red.) heb ik een paar maanden wat gehad. Drie ofzo, niet heel lang. Na een half jaar kregen we wat met elkaar."

Lang hield de relatie dus niet stand, in tegenstelling tot de fictieve relatie die Somogyi en Koning in de serie hadden. "Het was moeilijk toen we uit elkaar gingen en zware scènes moesten spelen", blikt Somogyi terug. "Dat is heftig, maar wij zijn wel verantwoordelijk, dus dat moeten we oplossen. Niemand heeft het gemerkt."

Ook met tegenspeelster Robine van der Meer (Meike Griffioen) heeft Somogyi een korte relatie gehad.

Inmiddels is de acteur gelukkig met Noëlle van Stek, met wie hij in 2018 een dochter kreeg. De twee zijn voor de wet getrouwd, maar willen hun huwelijk nog met een bruiloft vieren.