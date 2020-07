Sander Schimmelpenninck onder vuur na opmerking over Alexia, de toekomst voor de Meilandjes en De Bachelorette-mannen keren zich tegen Gaby Blaaser. Een overzicht van de entertainmentwereld van afgelopen week.

Terwijl de koninklijke familie geniet van heerlijke weken vakantie in de Griekse zon, komt in Nederland de ene na de andere rel over ze voorbij. Schreven we vorige week al over Amalia en woede die rondom uitspraken over haar waren ontstaan, is het deze week de beurt aan haar jongere zusje Alexia.

De vijftienjarige prinses was onderwerp van gesprek in de wekelijkse podcast van Quote-hoofdredacteur Sander Schimmelpenninck en goede vriend zanger Jaap Reesema. De heren spraken vorige week over onze prinsessen en het socialemediagebruik van de tieners en Sander deed daarbij een uitspraak die totaal verkeerd viel.

"De lekkerste. Ja, daar kunnen we niet omheen draaien", aldus de Op1-presentator, terwijl Jaap er stamelend doorheen ging. Zijn uitspraak over een meisje van vijftien viel niet helemaal goed op sociale media en dat werd opgepikt door bijvoorbeeld RTL Boulevard en De Telegraaf.

Sander deelde op Twitter de column die hij in januari schreef toen er ook al woede was over een uitspraak die hij over Yolanthe deed. De journalist vergeleek het uiterlijk van de actrice met dat van "een kat met down" en schreef daar in zijn column over dat de uitspraken "door sensatiemedia werden geïsoleerd, uit hun verband getrokken en opgebakken tot nieuws."

Ook nu lijkt Sander dat gevoel te hebben en zegt dat mensen niet goed geluisterd hebben naar wat hij zei. Maar de discussie blijkt nu toch iets anders te liggen dan destijds: niet of zijn opmerking seksistisch is of gemeen, maar vooral of het gepast is een meisje van vijftien "de lekkerste" te noemen. Twitter vindt in ieder geval van niet.

322 In de bladen: Reünie André en Roxeanne | Boer Jan vrijgezel?

Twee keer per week een catastrofe

Nog even en fans van de familie Meiland kunnen hun hart dubbel ophalen: Talpa heeft besloten iedere week twee uitzendingen te gaan maken rondom de capriolen van de familie in Frankrijk. Op maandag en op donderdag zitten meer dan een miljoen kijkers mee te wijnen, te genieten van de catastrofes en zich af te vragen of dat kasteel ooit nog verkocht zal worden.

Martien, Erica, Maxime en Claire verhuizen binnenkort naar Nederland en SBS heeft besloten het vertrek uit Chateau Marrillaux nog eens flink te gebruiken voor extra afleveringen. We zien Nadège toch terugkomen in de reeks, ondanks de ruzie, en we zien hoe de familie de spullen pakt en in spanning wacht op een koper voor het kasteel.

Waar het in de toekomst heen gaat voor de familie Meiland is nog niet bekend. Martien wil er weinig over kwijt, want het is veel leuker als mensen het zien op televisie, maar de horeca is het in ieder geval niet. In het verleden heeft hij samen met dochter Montana een winkel gehad, maar zij is daar inmiddels de baas en dus moet Martien op zoek naar iets anders.

Ook Maxime moet nog even goed gaan nadenken wat zij nou wil: modeontwerpster lijkt in ieder geval geen optie. De realityster verkocht voor een heleboel geld hele goedkope ontwerpen, maar deed alsof ze het zelf had bedacht en dat zorgde voor flinke woede bij fans. Daar zal de hele familie van geleerd hebben.

Twijfelen aan de oprechtheid

Gaby Blaaser ging op zoek naar de liefde in Zuid-Afrika en kwam terug met een hele hoop ellende. De 34-jarige influencer hoopte de ware te ontmoeten en eindelijk te kunnen beginnen aan een gezin, maar de liefde voor Joey bleek niet meer dan een zomerliefde en zo eindigde Gaby uiteindelijk weer als de bachelorette.

Fans leefden mee: iedereen gunde het Gaby de ware te vinden en wat was het toch vervelend gelopen allemaal. Maar nu de serie is afgelopen doen de deelnemende heren een boekje open en vertellen ons dat het allemaal toch een beetje anders zit. Zij vermoeden dat Gaby niet helemaal oprecht was en dat het allemaal voor de televisie was.

Zo zei Joey haar niet meer te willen spreken, Niek wilde tijdens de reünie al vertrekken en de date met Jordy gaat nooit meer door want Gaby zou alweer een nieuwe relatie hebben. De heren zijn allemaal duidelijk: het programma is top, maar Gaby niet.

Gaby is er op haar beurt helemaal klaar mee. De bachelorette heeft een bak ellende over zich heen gekregen sinds de laatste afleveringen en wordt als "nep" weggezet omdat ze niet eens meer iets heeft laten horen aan de mannen met wie ze de ene na de andere romantische date heeft gehad. Daarbij zou nog komen dat ze inmiddels een relatie heeft met autocoureur Bas Schothorst.

In gesprek met Kaj Gorgels zei Gaby dat ze alle interviews had afgezegd (zo ook met NU.nl) omdat het haar allemaal te veel werd. Gaby wilde de vragen van tevoren opgestuurd krijgen omdat ze niet meer verrast wilde worden en iedereen die daar last minute niet aan wilde voldoen werd dertig minuten van tevoren afgebeld. Of dat nou verstandig is kun je je afvragen: als de heren zo hard over je zijn, is het juist goed je eigen kant van het verhaal te laten horen.