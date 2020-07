Bryan Cranston is één van de vele beroemdheden die het coronavirus heeft opgelopen. De Breaking Bad-acteur vraagt op sociale media iedereen voorzichtig te zijn en laat zien dat hij plasma doneert.

"Ik weet dat jullie het gevoel hebben dat je geen kant op kan en dat je, net als ik, hier helemaal klaar mee bent. Ik wil je aanmoedigen en je vragen iets meer geduld te hebben. Ik heb het virus opgelopen, wat doodeng klinkt nu 150.000 Amerikanen eraan zijn overleden. Maar ik had geluk", aldus Cranston op Instagram.

De acteur (64) vertelt dat hij milde symptomen heeft gehad en dankbaar is dat het bij hem meeviel. "Maar ik wil jullie allemaal vragen om echt een masker te dragen, je handen te wassen en afstand van elkaar te houden. We kunnen dit overleven, maar alleen als we ons aan de regels houden."

In de video in zijn Instagram-bericht deelt hij hoe hij langsgaat bij een bloedbank om plasma te doneren. Mensen die het coronavirus hebben gehad wordt ook in Nederland gevraagd of ze plasma willen doneren, zodat antistoffen kunnen worden verzameld.