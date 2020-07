Guus Meeuwis en zijn vriendin styliste Manon Meijers zijn al bijna een half jaar gestopt met drinken. "Het was geen plan, we zijn op een dag gewoon gestopt", vertelt de 48-jarige zanger in Trouw.

"Het voelde goed om te resetten. Er kwam een noodgedwongen rust en ik dacht: laat ik die dan maar ten volste doorvoeren", vervolgt Meeuwis.

Meeuwis zegt dat hij en Meijers (41) in de laatste 150 dagen ´één keer hebben gezondigd.

Het stel maakte donderdag bekend hun aankomende huwelijk tot nader order uit te stellen vanwege het coronavirus. "Een huwelijk vieren met 1,5 meter ertussen en zwaaien naar je ouders is een beetje raar. Onze liefde verdient een groter feest", aldus Meeuwis.

Zanger liet zich testen op coronavirus

De Brabant-zanger vertelt in Trouw dat hij een tijd "goed ziek was" en zich daarom liet testen op het coronavirus, net als Meijers en zijn vier kinderen uit een eerder huwelijk. "Ik wilde ze laten zien dat het (een coronatest, red.) hartstikke meevalt, en dat je het niet alleen voor jezelf doet, maar ook voor de mensen om je heen."

De uitslag van de coronatest bleek uiteindelijk negatief te zijn.