Kenneth Petty, de echtgenoot van de zwangere Nicki Minaj, heeft volgens TMZ bij de rechter een verzoek ingediend om bij de geboorte van hun kind te mogen zijn. De muziekmanager staat geregistreerd als zedendelinquent en mag zijn huis alleen op bepaalde tijden verlaten.

Petty liet zich in maart registreren als zedendelinquent. Als gevolg hiervan mag hij Californië niet verlaten en mag hij 's avonds zijn huis niet uit.

Hij verzoekt de rechter om deze regels tijdelijk te versoepelen, zodat hij Minaj tijdens de geboorte kan bijstaan, mocht zij 's avonds of 's nachts bevallen.

Petty werd in 1995 op zijn zestiende veroordeeld voor een poging tot verkrachting. Hij zou een scherp object hebben gebruikt om een meisje te verplichten tot seks. Hij werd veroordeeld tot een celstraf.

De muziekmanager moest zich al eerder als delinquent registreren toen hij in 2019 van New York naar Californië verhuisde. In november van dat jaar werd hij aangehouden voor een verkeersovertreding en zag de agent dat hij niet geregistreerd stond. Na het betalen van een borg werd hij weer vrijgelaten, maar in maart moest hij wederom voor de rechter verschijnen. Hij moest tijdelijk een enkelband dragen en mocht Zuid-Californië niet verlaten.

Minaj maakte enkele weken geleden bekend in verwachting te zijn van haar eerste kind. De rapper trouwde in oktober 2019 met Petty, die ze al sinds haar zeventiende kent. De 36-jarige rapper en haar 41-jarige echtgenoot maakten destijds via Instagram bekend elkaar het jawoord te hebben gegeven.