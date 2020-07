Sylvie Meis trouwt eind september met haar verloofde Niclas Castello. In Grazia bevestigt ze de geruchten dat het huwelijk in Florence wordt voltrokken.

De 42-jarige Meis en de 41-jarige Castello zouden eigenlijk in juni in het huwelijksbootje stappen, maar dit feest moest worden uitgesteld wegens de coronacrisis. De presentatrice zei toen al direct dat van uitstel geen afstel zou komen.

"We hebben de bruiloft verplaatst naar eind september, dus deze dame gaat echt trouwen over twee maanden", aldus Meis, die zegt dat het plan voor de huwelijksdag verder hetzelfde is gebleven.

"Wat ons geluk is geweest, is dat we een kleine, intieme bruiloft hadden gepland. Daardoor is het ons gelukt om alles te verzetten en de kamers voor onze gasten om te boeken."

Emotionele vakantie in Saint-Tropez

Meis had het er wel even moeilijk mee dat de festiviteiten in juni geen doorgang konden vinden, maar boekte in plaats van het huwelijk een vakantie naar Saint-Tropez. "Na de lockdown was het extra bijzonder en intens om weer te kunnen reizen. Je beseft des te meer dat niets vanzelfsprekend is."

"Het werd een reis vol gemengde gevoelens", beschrijft ze de vakantie. "We zijn naar Saint-Tropez gevlogen op de avond dat we normaal gesproken in Florence zouden zijn geweest en ons eerste wedding event gepland stond. Wat dat betreft was het wel echt emotioneel."

Castello en Meis leerden elkaar in juni vorig jaar kennen op de bruiloft van een vriendin. Het stel verloofde zich in oktober.