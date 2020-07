Elton John is dertig jaar van de drank en drugs af en viert dat groots. Op Instagram toont de zanger hoe hij overladen is met kaarten en cadeaus.

In het bijschrift vertelt de zanger dat zijn verslaving hem bijna het leven had gekost. "Als ik dertig jaar geleden geen hulp had ingeroepen om af te kicken, dan was ik nu dood geweest", schrijft hij.

John vindt het nog altijd belangrijk om stil te staan bij zijn verslaving. "Ik vier de magische dag dat ik dertig jaar geleden voor het laatst drank en drugs gebruikte. Ik heb zoveel prachtige kaarten en bloemen gekregen van mijn zonen, vrienden die ik ken van het afkickprogramma en personeel op kantoor. Ik voel mij een gezegend man."

De 73-jarige erkent dat hij dit nooit alleen had gekund en is daarom heel dankbaar voor de mensen om hem heen. "Dank uit de grond van mijn hart aan alle mensen die mij onderweg hebben geïnspireerd en gesteund."

In de reacties krijgt hij veel lof van andere sterren, onder wie Elizabeth Hurley en David Beckham.