De diepdonkerblauwe jurk die prinses Diana (1961-1997) droeg in 1985 tijdens haar dans met acteur John Travolta in het Witte Huis is vanaf donderdag te zien voor het publiek in Kensington Palace. De stichting die het paleis in Londen beheert vindt de tijd rijp na de aankoop van het kledingstuk in december 2019, meldt ze woensdagavond via Instagram.

Prinses Diana droeg de galajurk tijdens een door de Amerikaanse president Ronald Reagan aangeboden galadiner. In 2019 kocht Historic Royal Palaces de galajurk die de moeder van prins William en prins Harry droeg voor omgerekend 290.000 euro en sloeg deze op in bevroren toestand.

Door de dans die prinses Diana tijdens het gala danste met John Travolta, is de jurk bekend geworden als 'Travoltajurk'. De prinses danste in het Witte Huis ook met Reagan en acteur Clint Eastwood.

De galajurk is een ontwerp van Victor Edelstein. Het is niet bekend wat het oorspronkelijke aankoopbedrag was.