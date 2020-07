Tracy Morgan (51) en zijn vrouw, actrice Megan Wollover (33), gaan na een huwelijk van bijna vijf jaar scheiden. Ze waren negen jaar samen en hebben samen een dochter.

"Helaas hebben Megan en ik na een huwelijk van bijna vijf jaar besloten te scheiden", laat de 30 Rock-acteur woensdag aan TMZ weten. "Dit is een moeilijke tijd voor iedereen die hierbij betrokken is."

De twee leerden elkaar in 2011 kennen tijdens een blind date. Een jaar later verloofden ze zich en in juli 2013 kregen ze hun dochter Maven. In augustus 2015 traden ze in het huwelijk.

Morgan raakte in 2014 betrokken bij een auto-ongeluk. Zijn auto werd geraakt door een vrachtwagen. Zijn bijrijder en goede vriend James McNair kwam hierbij om het leven. Morgan lag tijdelijk in coma en liep een hersenbeschadiging op.