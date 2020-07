Nikkie de Jager was ervan overtuigd dat er een einde aan haar carrière zou komen nadat ze in een video vertelde dat ze transgender is. In de YouTube-serie Pride Talk van AVROTROS zegt ze in een dubbelinterview met haar manager Wes van Os dat ze dacht dat ze "wel kon inpakken".

"De angst die ik voelde op de dag van het filmen en het uploaden heb ik nog nooit in mijn leven gevoeld", vertelt De Jager, op YouTube bekend als NikkieTutorials, over de video. "Het was zo eng en ik dacht echt: na deze video is alles voorbij, dan kunnen we inpakken."

"Je denkt dat mensen vinden dat je hebt gelogen, dus knip, weg, doei, nooit meer. Ik dacht echt dat ik bij iedereen het vertrouwen had beschadigd en dat het nooit meer terug zou komen."

De Jager zegt dat de video door de meesten goed werd ontvangen en dat ze vrij snel daarna opluchting voelde. Het maakte het praten met anderen makkelijker, omdat ze niet meer na hoefde te denken over wie wel en wie niet van haar geslachtsveranderende operatie wist.

In het gesprek vertelt De Jager (26) ook dat ze voor haar operatie iedere dag zelfhaat voelde. "Er zit iets om je heen wat niet klopt. Ik kon echt van mezelf walgen." De YouTuber zegt dat ze op haar twintigste, toen de operatie en het herstel achter de rug waren, het gevoel kreeg dat ze eindelijk zichzelf was.

De Jager plaatste begin dit jaar een video waarin ze vertelde in het verkeerde lichaam te zijn geboren. De make-upartiest werd geboren als jongen, maar kleedde zich al op jonge leeftijd als meisje en begon in haar tienerjaren met hormoonbehandelingen. De video is inmiddels ruim 35 miljoen keer bekeken.