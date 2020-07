Wielrenner Dylan Groenewegen wordt in februari vader, zo laat de 27-jarige topsprinter van Jumbo-Visma woensdag weten via sociale media.

"Ons grootste avontuur gaat beginnen. Vanaf februari 2021 gaan we als vader en moeder door het leven", schrijft Groenewegen bij een collage met foto's van hem en zijn vriendin Nine Storms. Aan het einde van het filmpje zijn beelden te zien van de echo die Storms van haar buik heeft laten maken.

Groenewegen is de beste sprinter van Nederland. De renner van het Nederlandse team Jumbo-Visma won onder meer vier etappes in de Tour de France. Vorig jaar was de Amsterdammer de succesvolste wielrenner met vijftien individuele overwinningen.

Groenewegen en zijn vriendin Storms zijn sinds maart 2016 bij elkaar.