Amanda Balk is nog steeds niet hersteld van de echtscheiding met Stavros T. in september vorig jaar. De realityster beëindigde de relatie nadat de Nederland-Griekse zakenman in 2018 werd opgepakt voor betrokkenheid bij drie wietplantages in woningen in Wassenaar.

"Ik ben wel geknakt", zegt ze woensdag in het glamourblad Beau Monde, waarin ze voor het eerst uitgebreid spreekt over de breuk met T. "Eigenlijk ben ik in een relatie best vaak degene die de stekker eruit trekt. Ook omdat ik denk dat het meer verdriet doet om door te gaan als het toch al niet goed werkt."

"Uiteindelijk ben ik door alles wat is gebeurd sterker geworden, en ik heb mezelf ook beter leren kennen. Ik voel me goed nu en ook krachtig."

Balk ondernam nog twee pogingen om het huwelijk met T. te redden, maar verbrak in september vorig jaar toch de relatie, nadat T. met een elektronische enkelband om in vrijheid zijn proces mocht afwachten. Volgens Balk, bekend van De Gouden Kooi, zat er bij haar te veel frustratie over de gebeurtenissen en voelde ze zich door alle beperkingen van T. beperkt in haar dagelijkse leven.

Toch hebben beiden nog altijd goed contact. "Stavros is ook nooit gestopt met contact zoeken, hij stuurt me nog steeds bloemen. Als we een kindje hadden gehad, had ik het wel langer geprobeerd. Ik heb altijd gezegd dat ik niet nog een keer uit elkaar ga met de vader van mijn kind. Het heeft ook nooit aan onze karakters gelegen, die megaklik hebben we nog altijd. Maar vertrouwen is moeilijk terug te krijgen als het eenmaal weg is."

Balk en T. trouwden in 2018. Balk heeft een achtjarige dochter uit haar eerdere relatie met dj Afrojack.