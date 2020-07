Roxeanne Hazes en haar broer André hebben elkaar onlangs voor het eerst in vijf jaar weer gezien. De twee hadden jarenlang ruzie, maar hebben dat nu bijgelegd en zijn met hun gezinnen bij elkaar gekomen. De zangeres vertelt aan Privé dat ze er spijt van heeft hoe het gelopen is.

"Er zijn redenen waarom ik destijds niet achter hem ben blijven staan. Ik wil niet zeggen dat dit goede redenen waren. De fout ligt wel degelijk bij mij. Ik had niet van één kant van het verhaal uit moeten gaan en dat heb ik helaas wel gedaan", aldus Roxeanne Hazes in het tijdschrift.

"Hierdoor hebben we elkaar al die jaren niet gezien en hebben we heel veel mooie momenten van elkaar gemist. Alleen maar omdat ik partijdig was in deze situatie. Ik stond achter mijn moeder."

Broer en zus ontmoetten elkaar bij de woning van de zanger, nadat er eerder al contact was tussen Roxeanne en haar schoonzus Monique. "Eigenlijk door de kinderen. Die waren op een dag mee (naar Holland zingt Hazes, red.) en zochten elkaar op. We hadden echt zoiets van: kijk dit nou. Die moeten toch gewoon met elkaar kunnen spelen? Toen we weggingen, hebben we elkaar een knuffel gegeven en contact gehouden."

In een interview dat al voor de reünie plaatsvond, zei André dat hij ook blij is dat er weer contact is en dat Roxeanne haar excuses heeft aangeboden. "De woorden dat ze nu anders over de situatie denkt, omdat ze zelf moeder is. 'Ik stond achter ma, maar dat had ik nooit moeten doen. Je bent mijn broertje en ik ben je te lang kwijt geweest.' Dan heb je mij en dan is het weer goed. Daar ben ik enorm blij mee. Dat meen ik echt."