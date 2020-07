Olcay Gulsen heeft in het verleden meegemaakt dat haar partners haar bedrogen en heeft daarvan geleerd dat ze een relatie daarvoor niet zomaar zou verbreken. De presentatrice is nu samen met Ruud de Wild.

"Als je ouder wordt, leer je accepteren dat alles kan gebeuren in het leven. Als Ruud vreemd zou gaan, pak ik dus niet meteen mijn koffers. Ik heb het uiteraard liever niet, maar er zou wel over gesproken kunnen worden", aldus Gulsen in antwoord op de vraag van Nieuwe Revu of de relatie meteen klaar zou zijn bij vreemdgaan.

De presentatrice had in het verleden een relatie met Edgar Davids, waarvan bekend is dat hij haar heeft bedrogen. "Ik ben geen naïeve trut die denkt dat een slippertje nooit zou kunnen plaatsvinden. Het is me al heel vaak overkomen en ik heb me er zelf ook weleens schuldig aan gemaakt."

Hoewel Gulsen een relatie niet direct zou verbreken als haar partner vreemdgaat, is ze daar anders in geweest toen ze zelf vreemdging. "Nadat ik het deed, maakte ik het trouwens wel meteen uit. Zo eerlijk naar mezelf toe ben ik dan weer wel. Dan pakte ik mijn spullen en vertrok ik, om niet lang daarna als een mak lammetje weer terug te komen. Ik had mijn statement dan echter wel eventjes gemaakt, haha. Ach, ik heb me toch wat jaren verspild in m'n leven."