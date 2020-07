Prins William heeft een uitlaatklep gevonden in het kijken van voetbal, vertelt hij woensdag in That Peter Crouch Podcast. Het lid van het Britse koningshuis kan hierdoor stoom afblazen sinds hij vader is geworden.

"We moeten allemaal mentaal fit blijven", aldus prins William over zijn uitlaatklep. Volgens de oudste zoon van prinses Diana (1961-1997) is het "een teken van kracht om te praten over over je mentale gezondheid, geen zwakte".

Prins William is een fan van Aston Villa en volgt de voetbalclub uit Birmingham op de voet. Het lid van het Britse koningshuis zegt zelfs geprobeerd te hebben om de Engelse bondscoach Gareth Southgate, "die het geweldig doet", over te halen om Aston Villa-speler Jack Grealish op te nemen in het Engelse voetbalelftal.

De liefde voor voetbal stamt uit de jeugd van prins William. "Ik denk dat ik een jaar of elf, twaalf was", aldus de prins, die in het verleden weleens een balletje trapte met de Britse oud-profvoetballer David Beckham. "Ik zat tijdens een bekerwedstrijd tussen al die Aston Villa-fans en vond de sfeer en de teamgeest geweldig."

'Prins George kan zomaar topscorer worden'

Als prins George later heel goed zou worden in voetbal, zou prins William de carrière van zijn oudste zoon niet in de weg staan. "Hij kan zomaar de topscorer van Aston Villa worden", voorspelt de vader van de zevenjarige prins.

Bij de prins was er in het verleden angst dat zijn oudste zoon George fan zou worden van de Londense voetbalclub Chelsea, maar hij heeft dat inmiddels losgelaten. "Nu oud-speler Frank Lampard daar de coach is, is de cultuur er veranderd en zou ik het wel oké vinden."