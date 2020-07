Nu de reeks hoorzittingen in de zaak van Johnny Depp tegen The Sun voorbij is, heeft actrice Amber Heard zich voor het eerst publiekelijk uitgelaten over haar rol als getuige tegen haar ex-man. In een bericht op Instagram laat de actrice weten dat ze een zware tijd achter de rug heeft.

Heard schrijft dat ze na haar scheiding in 2016 verder wilde met haar leven en het liefst niet meer in een rechtszaal wilde plaatsnemen. "Het is ontzettend pijnlijk geweest om mijn relatiebreuk te herbeleven, om mijn intenties en waarheid in twijfel getrokken te zien worden en om de meest traumatische details uit mijn leven met Johnny gedeeld te zien worden."

De 34-jarige actrice getuigde in een rechtszaak die Depp had aangespannen tegen The Sun. Dat nieuwsmedium plaatste een artikel waarin hij als een 'vrouwenmepper' werd omschreven. Volgens Heard werd hij terecht op deze manier getypeerd. "Ik blijf bij mijn getuigenis en vertrouw nu op het Britse rechtssysteem", schrijft de actrice.

Heard bedankt verder het advocatenteam van de verdediging en de vrienden en volgers die haar de afgelopen weken hebben gesteund.

Rechtszaak vol persoonlijke details

De rechtszaak van Depp tegen The Sun is in de afgelopen drie weken uitgelopen op een zaak vol persoonlijke details. In de rechtszaal werd gesproken over veertien verschillende incidenten waarbij Depp volgens zijn ex-vrouw geweld tegen haar heeft gebruikt. De acteur heeft dat altijd ontkend en zegt dat juist Heard zich tijdens hun huwelijk aan mishandeling heeft schuldig gemaakt.

Tijdens de behandeling kwamen diverse details naar buiten. Zo werd duidelijk dat Depp vermoedde dat Heard vreemdging met James Franco en Elon Musk. Ook verloor de acteur bij een incident zijn vingertopje en besloot hij er teksten mee op de muren te schrijven. Daarnaast werd bekend dat hij een keer menselijke ontlasting in zijn bed heeft aangetroffen.

Het is nog niet bekend op welke datum uitspraak wordt gedaan.