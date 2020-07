Wibi Soerjadi had last van slaapproblemen nadat er werd ingebroken in zijn woning. Dit vertelt de pianist in een interview met AD.

Op 2 maart werd er ingebroken in de villa van Soerjadi in het Twentse Diepenheim. Soerjadi vierde op het moment van het misdrijf zijn vijftigste verjaardag in Disneyland Parijs. De dieven namen onder meer televisies, diverse kledingstukken en een paardenwagen mee uit de woning. De pianist vertelde kort na de inbraak dat hij op de bank sliep, omdat zijn beddengoed gestolen was.

Het misdrijf resulteerde voor Soerjadi in slaapproblemen. "Het is een heel naar idee dat er mensen in je huis zijn geweest", vertelt hij in het interview. "Als je in de nacht wat hoort, dan ga je toch door je huis dwalen en rondkijken. Je slaapt maar half. Ze komen toch aan je veilige plekje." De pianist overwoog zelfs te verhuizen, maar door de steun die hij ontving uit zijn omgeving zag hij daar uiteindelijk van af.

Na anderhalve week hield de politie Hengelo drie verdachten aan. Ook een deel van de gestolen spullen werd hierbij teruggevonden. Inmiddels heeft Soerjadi de inbraak redelijk kunnen verwerken. "Ik ben allang blij dat ik niet thuis was tijdens de inbraak, want die jongens kom je natuurlijk liever niet tegen."