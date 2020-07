De avond dat Xillan Macrooy (foto) besloot zijn tweelingbroer Jeangu te vertellen dat hij homoseksueel is, heerste er lichte teleurstelling bij Xillan. Omdat de twee al alles samen deden en veel op elkaar leken, hoopte hij even dat hij "iets voor zichzelf" had. Jeangu kwam echter ook meteen uit de kast.

Xillan vertelt in de AVROTROS YouTube-serie Pride Talk aan zijn broer dat hij het in eerste instantie best lastig vond om met hem te praten over zijn geaardheid. "Ik heb het op een briefje geschreven en in je kamer gelegd, want ik dacht dat je sliep. Maar twee minuten later riep je: 'Oh ik ook!' En ik wist gewoon niet hoe ik daarmee om moest gaan."

In Pride Talk gaan de twee broers met elkaar in gesprek en vertelt Xillan lachend dat hij het wel even lastig vond toen Jeangu direct zo reageerde. "We lijken al in zoveel dingen op elkaar, qua talent, persoonlijkheid en seksualiteit. Dat was voor mij een klein dingetje. Maar een ander ding was dat het misschien wel te dichtbij was. Ik wist nog niet precies wat ik ermee moest, maar ik wilde het wel vertellen. Ik wist gewoon niet hoe ik moest omgaan met de intimiteit die daarover praten met zich meebrengt."

Jeangu snapt de gevoelens van zijn broer, maar vond het wel moeilijk. "Ik dacht vooral: ik ook! En ik vond het fijn dat wij daarover konden praten."

"Ik dacht wel eerder, toen we rond veertien tot zestien jaar oud waren: ik hoop dat hij, vooral toen je soort van een vriendinnetje had, niet gay of queer is, dan is het misschien minder erg voor m'n ouders. Want dan is er tenminste eentje die straight is. Maar ja, dat bleek niet zo te zijn."

De twee broers zijn allebei blij met hoe hun directe familie met hun coming-out omging. Beiden vinden dat hun familie heel fijn reageerde en eigenlijk stukken positiever was dan ze hadden verwacht.