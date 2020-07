De dochter van actrice Sophie Turner en zanger Joe Jonas heet Willa, meldt TMZ. Het eerste kind van Turner (24) en Jonas (30) kwam afgelopen woensdag ter wereld.

De naam Willa zou een verwijzing kunnen zijn naar het gelijknamige Game of Thrones-personage dat in het achtste seizoen van de serie haar opwachting maakte. Sophie Turner vertolkte van 2011 tot 2019 de rol van Sansa Stark in de HBO-serie.

Fans wezen op Twitter meteen op een mogelijk verband tussen de babynaam en Game of Thrones: in de serie dragen twee bijfiguren dezelfde naam. In seizoen vijf is Willa een wildling. De tweede Willa is een dienaar van Winterfell, trouw aan Huis Stark, een van de zeven grote huizen van de Zeven Koninkrijken. Of de naam daadwerkelijk een referentie is aan de serie is niet bevestigd.

Turner en Jonas zijn sinds 2016 samen. Ze verloofden zich in 2017 en trouwden vorig jaar mei in het geheim in Las Vegas. Kort daarop gaven ze elkaar opnieuw het jawoord tijdens een ceremonie in Zuid-Frankrijk.