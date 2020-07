Royaltyverslaggever Marc van der Linden heeft het VU medisch centrum mogen verlaten en is inmiddels weer thuis. De 50-jarige journalist maakt niet bekend waarmee hij werd opgenomen, behalve dat hij heel hoge koorts had.

Op zijn Instagram bedankt hij zijn volgers en maakt hij in hetzelfde bericht ook nog reclame voor zijn nieuwe boek. "Dank voor de ontelbare hartverwarmende berichten naar aanleiding van het feit dat ik in het VU was opgenomen. Dank ook aan de zorg die ik daar kreeg en die ervoor gezorgd heeft dat ik er überhaupt nog ben."

De verslaggever vertelt dat hij in zijn hoofd weer helemaal de oude is, maar lichamelijk toch echt nog moet herstellen. Hij voelt niet de behoefte te delen waarmee hij nu precies in het ziekenhuis terecht is gekomen.

"Het kost me een half uur om het te vertellen en het is dan uit de derde hand want ik heb er niks van meegekregen vanwege de hoge koorts en de gevolgen daarvan. En eigenlijk vind ik het ook gewoon privé-info."

Van der Linden miste door zijn ziekte het jaarlijkse fotomoment van de koning en de koningin en was meerdere weken niet te zien bij RTL Boulevard.