Honkballer Michael Kopech heeft in juni na vijf maanden huwelijk de scheiding aangevraagd van zijn vrouw Vanessa Morgan, meldt The Chicago Tribune maandagavond na het inzien van rechtbankdocumenten. Vrijdag liet de Riverdale-actrice weten in verwachting te zijn van haar eerste kind.

Kopech zou de scheidingspapieren op 19 juni hebben ingediend. Er is nog geen datum bepaald voor een hoorzitting.

Op 10 juli meldde Kopech's honkbalteam, de Chicago White Sox, dat de pitcher vanwege persoonlijke omstandigheden het aankomende honkbalseizoen niet zou spelen. Kopech miste ook voorbereidende trainingskampen voor de vanwege de coronacrisis ingekorte honkbalcompetitie om een niet nader toegelichte persoonlijke kwestie af te handelen.

Morgan en Kopech trouwden op 4 januari, nadat de 24-jarige honkballer de 28-jarige actrice in juli 2019 ten huwelijk vroeg. Een woordvoerder bevestigde namens Morgan dat Kopech de vader is van haar kind.