Er komt een intern onderzoek naar het welzijn van medewerkers van de talkshow van Ellen DeGeneres, schrijft Variety maandag. Het productiebedrijf van de show heeft een extern bureau aangesteld om onderzoek te doen naar de ervaringen van de werknemers op de werkset.

In een interne memo die productiebedrijf Telepictures en distributeur Warner Bros. naar de medewerkers hebben gestuurd, worden meerdere aanleidingen voor het onderzoek benoemd. Zo trokken twee medewerkers uit het vaste team in april aan de bel omdat het team tot dusver niets had gehoord over hun werktijden en salaris tijdens de coronacrisis.

Ook beschuldigingen van racisme en intimidatie, die BuzzFeed eerder deze maand naar buiten gebracht, geven volgens de producenten aanleiding tot het onderzoek. Buzzfeed sprak meerdere huidige en voormalige werknemers van de show, die zich uitspraken over een 'giftige werkcultuur' bij de talkshow.

Het is niet duidelijk welk extern bureau onderzoek het onderzoek uit gaat voeren. Warner Bros. weigerde op de memo te reageren, schrijft Variety. Ook een reactie van een woordvoerder van de talkshow is tot op heden nog uitgebleven.