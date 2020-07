Sophie Turner is afgelopen woensdag bevallen van een meisje, meldt TMZ maandag. Het is voor Turner en haar man Joe Jonas hun eerste kindje. Hoe het meisje gaat heten is nog niet bekend.

De 24-jarige Game of Thrones-actrice en de 30-jarige zanger hebben nooit publiekelijk verteld dat ze een baby verwachtten, maar in februari kwamen diverse Amerikaanse media met het nieuws naar buiten.

Een bron vertelde aan JustJared, dat het nieuws voor het eerst bracht, dat "het stel de zaken heel stil houdt, maar dat hun vrienden en familie super enthousiast zijn". Een andere bron vertelde Us Weekly dat de twee heel blij waren om hun eerste baby te verwelkomen. "Kinderen krijgen én een gezin stichten was onderdeel van het plan van Joe en Sophie", aldus de bron. "Ze hebben altijd geweten dat ze kinderen wilden."

Turner en Jonas zijn sinds 2016 samen, verloofden zich in 2017 en trouwden vorig jaar mei in het geheim. De maand daarop gaven ze elkaar opnieuw het jawoord tijdens een ceremonie in Zuid-Frankrijk.