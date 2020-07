Zangeres Tove Lo is met haar vriend Charlie Twaddle in het huwelijksbootje gestapt. De Zweedse deelde in haar Instagram Stories een foto waarop ze een witte jurk draagt en ze beiden hun ring laten zien. Haar management bevestigde het nieuws vervolgens in gesprek met Billboard.

Het bijschrift bij de foto van de trouwerij van de twee luidde slechts: "Oeps." De 32-jarige zangeres vertelde vorig jaar dat ze haar Nieuw-Zeelandse partner in Los Angeles heeft ontmoet. Toen ze de relatie in 2019 openbaar maakte, vertelde ze al twee jaar met Twaddle samen te zijn.

De zangeres greep tussen haar tournees elke gelegenheid aan om terug naar Los Angeles te vliegen om hem te zien. Ook reisde hij tijdens concertreeksen af en toe met haar mee.

Tove Lo werd in 2014 wereldwijd bekend dankzij de hitsingle Habits (Stay High) en de remix van hetzelfde nummer door Hippie Sabotage. Ze bracht sindsdien vier albums uit, waarvan de recentste (Sunshine Kitty) vorig jaar verscheen.