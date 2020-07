Meek Mill is niet langer samen met zijn vriendin Milan Harris, met wie hij in mei een kind kreeg. De rapper deelt op Twitter dat het beter is als de twee slechts vrienden blijven.

"We hebben besloten om vrienden te blijven en ons kind niet samen op te voeden", schrijft Mill. "We voelen nog steeds veel liefde voor elkaar, maar we denken dat het zo beter is."

De precieze reden voor de breuk deelt de artiest niet, maar hij zegt wel dat hij meer tijd voor zichzelf nodig heeft. "Ik heb veel geld verdiend in het afgelopen jaar", blikt Mill terug.

"Alles is anders, dus ik moet mezelf opnieuw evalueren. Dit overkomt iedereen die meer succes in het leven ervaart. Je moet sterk blijven en doorgaan."

Mill en Harris, die werkt als modeontwerper, kregen in mei dit jaar een zoon. Hij kwam ter wereld op de 33e verjaardag van de rapper. Het stel was ongeveer anderhalf jaar samen. Mill heeft nog twee zonen uit een eerdere relatie.

De Amerikaan kwam vorige week in het nieuws toen Kanye West zijn vrouw Kim Kardashian ervan beschuldigde een affaire te hebben gehad met Mill. De rapper ontkende dit.