De Deense prins Joachim is na een spoedoperatie stabiel en maakt het naar omstandigheden goed, meldt het Deense koningshuis zondag in een verklaring. Vrijdag onderging de jongste zoon van koningin Margrethe II in Frankrijk een operatie om een bloedprop in zijn hersenen te verwijderen.

De 51-jarige prins kreeg klachten tijdens een vakantie in Frankrijk. De bloedprop is in het universiteitsziekenhuis van de Franse stad Toulouse operatief verwijderd.

Een woordvoerder laat namens het Deense koningshuis weten dat nog niet bekend is hoe lang prins Joachim nog in het ziekenhuis opgenomen blijft. Prinses Marie, de echtgenote van de prins, is bij hem.

Verschillende media meldden dat de Deense prins per helikopter naar het ziekenhuis zou zijn vervoerd. Volgens het Deense koningshuis was die berichtgeving onjuist en legde de vader van vier kinderen uit twee huwelijken de 130 kilometer van zijn vakantieadres naar het ziekenhuis over de weg af.