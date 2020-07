Elon Musk heeft nog niet zo'n grote rol in de opvoeding van zijn twee maanden oude zoon, vertelt hij zaterdag aan The New York Times. Volgens de oprichter van Tesla en SpaceX is zijn vrouw Grimes nu meer betrokken bij de opvoeding van X AE A-Xii en is er voor hem meer te doen als hij wat ouder is.

Musk zei dat baby's "alleen maar eet- en poepmachines" zijn en dat Grimes - van wie de echte naam Claire Boucher is - momenteel veel meer verantwoordelijkheid op zich neemt. "Grimes speelt een veel grotere rol dan ik", gaf hij toe. "Als het kind ouder wordt, zal ik een grotere rol innemen."

De 49-jarige Musk verwees in het interview met The New York Times naar de kinderen die hij deelt met zijn eerste vrouw Justine Wilson: "Ik denk dat ik gewoon doe wat ik met mijn andere kinderen heb gedaan. Als ik bijvoorbeeld voor Tesla naar China reis, neem ik de kinderen mee en gaan we naar de Grote Muur, of nemen we de trein van Peking naar Xian en zien we het terracottaleger."

Musk suggereerde ook dat meer mensen kinderen zouden moeten krijgen. "Ik denk dat baby's supercool zijn en mensen hebben echt meer baby's nodig. Het klinkt voor de hand liggend, maar als mensen niet genoeg baby's krijgen, zal de mensheid verdwijnen", zei hij.

Het zevende kind van Musk en het eerste kind van Grimes werd op 4 mei geboren. Er was veel om de naam van het jongetje te doen. Het stel moest de naam X AE A-Xii (in eerste instantie X Æ A-Xii) veranderen omdat het niet aan de eisen omtrent naamgeving voldeed.