Ryan Dorsey, de ex-man van Glee-actrice Naya Rivera, heeft voor het eerst gereageerd op haar overlijden. Op zijn Instagram noemt hij haar dood "oneerlijk".

"Er zijn niet genoeg woorden om de leegte in mijn hart te beschrijven. Ik kan niet geloven dat dit nu mijn leven is", schrijft de 37-jarige Dorsey op Instagram. "Ik weet niet of ik het ooit zal geloven."

De dag voor haar dood waren ze nog samen, vertelt Dorsey. "We waren de dag ervoor gewoon nog met Josey (hun zoontje van 4, red.) aan het zwemmen. Het leven is gewoon niet eerlijk. Ik weet niet wat ik moet zeggen..."

Hij laat weten dankbaar te zijn voor hun tijd samen, voor hoe "het lot" hen samenbracht en hen "de liefste en vriendelijkste slimme kleine jongen gaf" waar ze "ooit op konden hopen". "Hij zal weten dat zijn moeder meer van hem hield dan van het leven."

Naya Rivera met zoontje Josey. (Foto: Instagram/Ryan Dorsey)

'Bedankt en wees aardig voor jezelf'

Ook bedankt de acteur iedereen voor de berichtjes en de vele steunbetuigingen die hij de afgelopen weken kreeg. "Ik wil tot slot zeggen: wees aardig voor jezelf, voor anderen, vergeef, vergeet, koester geen wrok en als je niets aardigs hebt te zeggen, probeer dan om niets te zeggen. Onze tijd op aarde is kostbaar en je weet maar nooit... je weet nooit wat er kan gebeuren."

Rivera is begin deze maand verdronken in Lake Piru in de staat Californië. Dit gebeurde naar alle waarschijnlijkheid toen ze een stukje met haar zoontje ging zwemmen en te maken kreeg met een onderstroom die hen meevoerde. De lokale autoriteiten hebben laten weten dat de actrice waarschijnlijk "al haar energie heeft gebruikt om haar zoontje terug op de boot te krijgen", waarna ze niet voldoende energie had zichzelf nog te redden.