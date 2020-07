Cisca Dresselhuys (77) lijdt aan claustrofobie en reist daardoor al haar hele leven in het openbaar vervoer in de eerste klas. Dat zegt ze in de Volkskrant.

"Al vanaf mijn achttiende, toen ik nog een salaris van helemaal niks had, ging ik vanwege die claustrofobie geen volgepakte trein in. Dus eerste klas is voor mij altijd gewoon geweest", zegt de voormalig hoofdredactrice van het feministische tijdschrift Opzij.

Als ze in de eerste klas van een internationale trein zit, op weg naar een stad als Praag, Wenen, Parijs of Berlijn, ervaart Dresselhuys tevens het ultieme vakantiegevoel.

"Rijdend eten geeft mij heel erg een vakantiegevoel. Dat heb ik ook op een cruise, dan vaar je terwijl je eet. Al zou ik nu niet snel meer op een cruise gaan. Er hoeft maar één coronapatiënt aan boord te zijn en je zit met z'n allen op zo'n boot opgesloten. Ik moet sowieso elke dag van zo'n boot af kunnen, anders word ik claustrofobisch."

Als de voormalig journalist op vakantie gaat, mag het daarnaast wat kosten: "Als ik op vakantie ga met mijn man, gaan wij eerste klas in de trein, op weg naar een duur hotel, met prachtige grote kamers. Op vakantie gooien we er geld tegenaan."