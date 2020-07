Ellen DeGeneres en Portia de Rossi waren thuis op het moment dat ze het slachtoffer werden van een inbraak. Dat melden bronnen aan TMZ.

Een inbreker drong begin juli het huis van DeGeneres en De Rossi binnen in Los Angeles. Het gaat om een huis in Montecito. Volgens TMZ hebben de twee zelf niets gemerkt van de diefstal.

Volgens de politieverklaring is er bij het koppel ingebroken vanwege hun sterrenstatus. Of de roof in verband kan worden gebracht met eerdere inbraken in omliggende huizen van sterren, zal de komende tijd worden onderzocht.

Wat de waarde van de buitgemaakte goederen precies is, wordt niet openbaar gemaakt. De politie van Santa Barbara County omschreef de buit echter wel als "juwelen en luxe horloges".