De Amerikaanse zangeres Ciara is donderdag bevallen van een jongetje, zo laat ze vrijdag weten via sociale media. Het is het tweede kind dat ze krijgt met haar echtgenoot, American football-speler Russell Wilson.

Ciara laat in een filmpje weten dat haar zoontje in goede gezondheid op de wereld is gekomen. Hij heeft de naam Win meegekregen en is het broertje van de driejarige Sienna.

Het is voor Ciara haar derde kind. Uit een eerdere relatie met rapper Future heeft ze een zesjarige zoon. Ciara en Future gingen een jaar na hun huwelijk in oktober 2013 uit elkaar.

De 34-jarige Ciara trouwde in maart 2016 op grootse wijze in het Engelse Cheshire met Wilson. De 31-jarige American football-speler komt met Seattle Seahawks uit in de NFL, de hoogste competitie in de Verenigde Staten.